Изменения касаются ситуаций во время перебоев со светом

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В "АТБ" закрывают магазины на полчаса, если генератор перестанет работать. Вынужденный перерыв сократился вдвое.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ". Раньше в таких случаях магазины закрывались на час.

Вероятно, это связано с похолоданием: в холодное время года техника после долгой работы остывает быстрее, чем в теплое. По словам сотрудника, генераторы в "АТБ" работают 6 часов после чего, им необходим "отдых" на 30 минут.

Генератор не может одинаково долго работать в любых условиях: допустимое время непрерывной нагрузки зависит от модели и требований производителя. Во время работы оборудование нужно охлаждать и периодически останавливать для технических пауз.

Длительные отключения электроэнергии осложняют работу магазинов. Иногда света нет по 12–15 часов. Даже после восстановления электроснабжения напряжение в сети может оставаться настолько низким, что оборудование магазина отключается. Поэтому супермаркеты порой продолжают работать на генераторах, хотя электричество уже появилось.

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