"АТБ" будет работать дольше: в сети изменили важное правило
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Изменения касаются ситуаций во время перебоев со светом
В "АТБ" закрывают магазины на полчаса, если генератор перестанет работать. Вынужденный перерыв сократился вдвое.
Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ". Раньше в таких случаях магазины закрывались на час.
Вероятно, это связано с похолоданием: в холодное время года техника после долгой работы остывает быстрее, чем в теплое. По словам сотрудника, генераторы в "АТБ" работают 6 часов после чего, им необходим "отдых" на 30 минут.
Генератор не может одинаково долго работать в любых условиях: допустимое время непрерывной нагрузки зависит от модели и требований производителя. Во время работы оборудование нужно охлаждать и периодически останавливать для технических пауз.
Длительные отключения электроэнергии осложняют работу магазинов. Иногда света нет по 12–15 часов. Даже после восстановления электроснабжения напряжение в сети может оставаться настолько низким, что оборудование магазина отключается. Поэтому супермаркеты порой продолжают работать на генераторах, хотя электричество уже появилось.
Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" кассы автоматически блокируются в определенное время. Поэтому покупатель, который зашел перед закрытием и набрал полную тележку, может не успеть оплатить товары.