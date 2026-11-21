Накануне в столице возникли проблемы с давлением воды

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В одном из домов на Академгородке в Киеве жители заметили необычное явление – из водопроводного крана текла вода насыщенного голубого цвета. Видео опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

"Телеграф" разобрался, что могло вызвать такое окрашивание, может ли оно быть связано с перебоями водоснабжения в столице и безопасно ли пользоваться этой водой.

Откуда в воде могли взяться краситель или соединения меди

Одна из версий – в водопровод попал технический краситель. Такие вещества используют, когда проверяют системы отопления и водоснабжения или ищут утечки. Некоторые из них окрашивают воду в ярко-голубой или сине-зеленый цвет.

Источником окрашивания также мог стать теплоноситель: в некоторые такие жидкости добавляют синие или зеленые красители. Если в доме ремонтировали или обслуживали инженерные сети, теплоноситель или другая техническая жидкость могли попасть в водопровод во время работ.

Синий краситель есть и в некоторых таблетках и других средствах для очистки бачка унитаза. При неисправности сантехники или перепаде давления вода из бачка может пойти в обратном направлении и попасть в водопровод. Но это не объясняет, как вода из бачка могла попасть в краны всего дома.

Голубой или сине-зеленый оттенок воде могут придавать и соединения меди. Они попадают в воду в результате коррозии медных труб или сантехнических деталей. По одному оттенку отличить соединения меди от красителя нельзя: для определения вещества нужен лабораторный анализ.

Коррозия медных труб или деталей может придать воде сине-зеленый оттенок Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Могли ли повлиять перебои с водоснабжением

Не исключено, что ситуация связана с перебоями в водоснабжении столицы. 20 ноября после российской атаки в Киеве возникли проблемы с давлением воды в четырех районах, среди которых был и Святошинский.

Во время восстановления водоснабжения в трубах могут меняться потоки и перемещаться накопившиеся отложения. Это иногда влияет на внешний вид воды.

Однако такие процессы чаще вызывают мутность, желтый или рыжеватый оттенок. Насыщенный голубой цвет не является типичным следствием обычного перемещения отложений в трубах.

Можно ли пользоваться голубой водой

До выяснения причины такую воду не стоит пить, использовать для приготовления пищи или других бытовых нужд. По интенсивности окраски нельзя оценить, токсична ли вода.

Киевводоканал рекомендует не употреблять воду, если ее цвет или запах заметно изменились или в ней появились посторонние примеси.

Как сообщал "Телеграф", в некоторых районах Киева возникли перебои с водой и теплом после российских баллистических ударов.