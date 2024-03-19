Война в Украине не закончится в 2024-м: у Эрдогана назвали дату

Война России против Украины превратилась в войну на истощение, отметил он

В Турции, где недавно побывал президент Украины Владимир Зеленский, считают, что война России против Украины может завершиться в 2025 году. Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.

"Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году … Прежде всего, мы одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова цитирует CNN Turk.

Он добавил, что война России против Украины превратилась в войну на истощение. В то же время, есть опасность распространения войны на другие части Европы.

"Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы", — резюмировал Хакан Фидан.

Как сообщал "Телеграф", президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Турции предложил провести "мирный саммит" в Стамбуле, на который пригласить и представителя РФ. Зеленский не согласился с турецким коллегой и заявил, что сначала мир в Украине обсудят с союзниками, и лишь потом можно подключать к процессу Россию.