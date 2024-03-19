Війна в Україні не закінчиться у 2024-му: у Ердогана назвали дату

Війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, зазначив він

У Туреччині, де нещодавно побував президент України Володимир Зеленський, вважають, що війна Росії проти України може завершитися у 2025 році. Анкара не бачить підстав для вирішення проблеми у 2024 році.

"Цей рік складний, сподіваємось на мир у 2025 році … Передусім ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", — заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, його слова цитує CNN Turk.

Він додав, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження. Водночас є небезпека поширення війни на інші частини Європи.

"Нас непокоїть така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з мови, а потім переходить у дії. Європа має бути більше стурбована ситуацією в Україні, ніж ми", — резюмував Хакан Фідан.

Як повідомляв "Телеграф", президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Туреччині запропонував провести "мирний саміт" у Стамбулі, на який запросити й представника РФ. Зеленський не погодився з турецьким колегою і заявив, що спочатку мир в Україні обговорять із союзниками, і лише потім можна підключати до процесу Росію.