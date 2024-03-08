Зеленский прилетел в Турцию: уже известно, что будут обсуждать с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию для встречи с коллегой Рэджепом Эрдоганом. О том, что украинский президент собирается посетить Турцию стало известно сегодня, 8 марта.

Об этом сообщают СМИ. По информации Yahoo, лидеры двух государств обсудят дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины в войне с Россией, говорят турецкие дипломатические источники.

Эрдоган намерен подчеркнуть неизменную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины во время переговоров, которые состоятся с Зеленским в 16:00 по Гринвичу (18:00 по киевскому времени). Также президенты обсудят черноморскую зерновую сделку и новый регламент безопасности мореплавания коммерческих судов между Россией и Украиной после ее завершения. Будет ли совместная пресс-конференция по итогам переговоров пока что неизвестно.

"Планируется передать, что Турция продолжает усилия по скорейшему прекращению войны на основе переговоров… Когда мир вернется в Украину, мы стремимся и дальше решительно поддерживать усилия по восстановлению страны, основанные на нашем стратегическом партнерстве", — сказал источник.

Ранее в Офисе президента заявляли, что Зеленский хочет обсудить с турецким коллегой "потенциальную формула мира", безопасность судоходства в Черном море и освобождение украинских военнопленных, удерживаемых Россией, передает The Guardian. В то же время есть информация, что Эрдоган попытается убедить Зеленского скорее закончить войну, а для этого сесть за стол переговоров с Россией.

Новость дополняется…