"Недопустимо": в дело с задержанием известного волонтера ТЦК вмешался омбудсмен
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В деле появились новые детали
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец резко отреагировал по поводу факта задержания волонтера Кирилла Тарана представителями ТЦК. Случай произошел в ночь на 16 марта во Львове.
Свое возмущение ситуацией омбудсмен выразил, в частности, в Telegram. В своем сообщении, он рассказал детали происшедшего.
"Возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК", — написал Лубинец.
По словам омбудсмена, на ситуацию сразу отреагировал представитель уполномоченного по правам человека во Львовской области Тарас Подворный. Отмечается, что он прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Сюда приехал и начальник РТЦК. Представителю Лубинца предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану, пишет омбудсмен.
"Также по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК. Решили назначить повторное прохождение ВЛК, по итогам которого областное ТЦК будет принимать решение по Кириллу Тарану", — отмечает в своем сообщении Лубинец.
Уполномоченный ВР Украины по правам человека также сообщил, что начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился с тем, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием Кирилла Тарана уже назначили служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности.
"В очередной раз подчеркиваю, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивание — это недопустимо, так не должно быть в нашем демократическом обществе. Обращаюсь в органы военного командования по усилению контроля и неукоснительному соблюдению требований законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождение ими ВЛК", — подчеркнул Лубинец.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове сотрудники ТЦК насильно затянули мужчину на "медкомиссию". Так, работники ТЦК в очередной раз провели мобилизационные мероприятия с помощью силы.