Муж блогерши Пренткович после скандала с Мальдивами решил переехать за границу

Гонковский решил каким-то образом переехать из воюющей страны

Муж скандальной блогерши Татьяны Пренткович из Тернополя, Андрей Гонковский, сообщил, что из-за постоянных угроз, поступающих в их семью, в частности после поездки на Мальдивы во время войны, они решили переехать за границу.

"Одно из самых трудных решений в жизни", по словам блогера, он принял из-за угрозы для детей, которая якобы возникла после событий на Мальдивах. Некоторые высказывания Гонковского вызывают предположение, что речь идет о самом выезде за пределы страны.

Муж Пренткович вспомнил, как в прошлом году он обдумывал эту тему в одной из своих сторис в Инстаграме. "Раньше всегда было желание жить в других странах, а в этом году понял, что хочется жить только здесь… не знаю, как будет дальше, но сейчас желание такое".

Бизнесмен решил переехать из-за "конкретных угроз", поступивших в его адрес и адрес его семьи. По его словам, полиция якобы отказалась реагировать на угрожающие текстовые сообщения и заявила, что свяжется с недоброжелателями только после получения телефонных звонков или личных обращений.

"Все это побудило меня к решению. Мы переезжаем", — подытожил Гонковский. Как мужчина хочет пересечь границу в военное время — неизвестно.

Напомним, что скандал с Пренткович и ее гражданским мужем разразился в конце января 2024 года. Блогер отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

Позже в Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей. Также девушка погибшего украинского пилота "Джуса" Андрея Пильщикова заявила, что своими действиями блогеры унизили украинцев.