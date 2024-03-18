Был под "Гидазепамом"? ТЦК рассказал новые подробности попытки совершения суицида уклонистом в Хусте

Никакой физической силы к гражданину не употреблялось

В субботу, 16 марта, сетью начали распространять информацию о попытке совершения суицида уклонистом в ТЦК города Хуст. Тогда девушка задержанного также обвинила сотрудников в избиении молодого человека и превышении полномочий.

Закарпатское ОТЦК и СП прокомментировало это событие, отметив, что никакой физической силы к гражданину не применялось. Также центр комплектования заявил, что уклонист вероятно был под наркотическим воздействием.

По словам сотрудников, Хабарова Евгения задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы и направили в Первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных. Задержанный не был доволен этим местом, поэтому требовал перевода в город Хуст, что сотрудники и сделали.

На новом месте задержанный вел себя неадекватно и около половины четвертого пытался совершить суицид.

"Дежурный роты, зашел в туалет и заметил на полу находившегося без сознания Хабарова Е.В., а рядом с ним были следы крови", — пишет ведомство.

После госпитализации медики зафиксировали, что мужчина был в истерическом состоянии. По словам врачей, такое состояние могло вызвать употребление наркотических препаратов или веществ.

"Впоследствии, в нижнем белье Хабарова Е. В. была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовали 5 таблеток из 10", — добавляет ТЦК.

Ведомство отметило, что все раны, которые есть на теле уклониста, он мог причинить себе сам в результаты наркотического опьянения.

Ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине осудили уклониста, который хотел красиво откосить от службы.