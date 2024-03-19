"Бригады сами должны искать уклонистов": заявление военного привело к масштабной дискуссии в сети

Тема мобилизации в последнее время стала особо чувствительной

Единственный способ исправить ситуацию с мобилизацией в Украине заключается в том, чтобы позволить боевым бригадам самостоятельно заниматься поиском уклонистов, считает боец "Азова". Этим он вызвал волну хейта в сети.

Такое мнение высказал заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук (позывной "Мольфар") в своем X, после чего его засыпали потоком гневных комментариев.

"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — говорит он.

При этом нацгвардеец выразил мнение, что если такая задача будет поставлена бригадной роте разведки, то с их уровнем подготовки и оснащения будет около сотни человек в месяц. Также он добавил, что среди новобранцев будут не "старые деды", а "отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, служащих в ТЦК".

Примечательно, что пользователям сети столь радикальные меры не особо понравились и они не стесняясь высказали все, что думают по поводу таких идей.

Хотя нашлись и те, кто вступился за военного.

После этого "Мольфар" отметил, что негативная реакция на его сообщение очень хорошо показывает, как россияне раскачивают в Украине тему мобилизации.

Как сообщалось ранее, военный медик и разведчица Ярина Черногуз на днях заявила, что женщинам тоже нужно идти на фронт, после чего в сети начались бурные споры.