"Бригады сами должны искать уклонистов": заявление военного привело к масштабной дискуссии в сети
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Тема мобилизации в последнее время стала особо чувствительной
Единственный способ исправить ситуацию с мобилизацией в Украине заключается в том, чтобы позволить боевым бригадам самостоятельно заниматься поиском уклонистов, считает боец "Азова". Этим он вызвал волну хейта в сети.
Такое мнение высказал заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук (позывной "Мольфар") в своем X, после чего его засыпали потоком гневных комментариев.
"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — говорит он.
При этом нацгвардеец выразил мнение, что если такая задача будет поставлена бригадной роте разведки, то с их уровнем подготовки и оснащения будет около сотни человек в месяц. Также он добавил, что среди новобранцев будут не "старые деды", а "отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, служащих в ТЦК".
Примечательно, что пользователям сети столь радикальные меры не особо понравились и они не стесняясь высказали все, что думают по поводу таких идей.
Хотя нашлись и те, кто вступился за военного.
После этого "Мольфар" отметил, что негативная реакция на его сообщение очень хорошо показывает, как россияне раскачивают в Украине тему мобилизации.
Как сообщалось ранее, военный медик и разведчица Ярина Черногуз на днях заявила, что женщинам тоже нужно идти на фронт, после чего в сети начались бурные споры.