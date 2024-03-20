Резонансное дело о банкротстве "Укринкома" снова отправили в Большую палату Верховного суда — уже в третий раз

В Фонде гарантирования заявили об очередном затягивании, из-за чего терпят убытки кредиторы "УКРИНБАНКа" и вкладчики

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины по итогам рассмотрения резонансного дела №913/266/20 о банкротстве "Укринкома" решила по-новому направить жалобу на рассмотрение Большой палаты ВСУ. Соответствующее решение судьи приняли по итогам слушания дела в среду, 20 марта.

"Кассационную жалобу №913/266/20 передать на рассмотрение Большой палаты Верховного суда Украины. Определение вступает в законную силу с момента подписания и обжалованию не подлежит. Кроме того, данное определение вынесено с отдельным мнением одного судьи", — объявил решение председательствующий без уточнений, в чем суть этого особого мнения.

До этого во время заседания представитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Юрий Шевченко заявил, что в ФГВФЛ возражают против передачи дела в Большую палату, "потому что ранее о правоотношениях "УКРИНБАНКА" и "Укринкома" та уже высказалась".

"Более того, была попытка отступить от выводов Большой палаты от 2019 года. И Большая палата не нашла оснований для такого отступления", — подчеркнул он.

Отметим, в решении от 2019 г. Большая палата ВСУ признала, что реорганизация ПАО "УКРИНБАНК" в ПАО "Укринком" состоялась с нарушением установленного порядка, без согласования с НБУ, и что финкомпания так и не приобрела права банка.

И.о. уполномоченного лица "УКРИНБАНКа", адвокат Людмила Коваль во время слушания добавила, что непонятно, какими статьями Хозяйственного кодекса руководствуется коллегия, перенося дело снова в Большую палату, а "выводы Большой палаты от 10 декабря 2019 года являются установившимися и системными".

"В этом решении от 2019 г. Большая палата отметила, что вывод такого банка с рынка должен продолжаться Фондом гарантирования. Достаточно подробно это постановление на все вопросы (относительно правопреемства. — Ред.) ответило. Хочу напомнить, что дело о банкротстве открыли со всеми признакам злоупотребления правом, поскольку на рассмотрение ставятся глобальные вопросы относительно того, кто должен управлять активами банка, как банк должен ликвидироваться. При том, что установлена законом процедура, и она (процедура банкротства. — Ред.) инициирована за неуплату 100 тысяч гривен за ремонт. Такие действия по затягиванию рассмотрения дела и неоднократными повторами тех же аргументов, на которые Большая палата ответила, считаю исключительно затягиванием рассмотрения дела, что приводит к убыткам кредиторов банка, а также вкладчиков, ожидающих удовлетворения своих требований", — заявила Коваль.

Как сообщалось, 24 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял решение "Об отнесении Публичного акционерного общества "УКРИНБАНК" к категории неплатежеспособных"; 25 декабря 2015 г. ФГВФЛ ввел в банке временную администрацию. На сегодняшний день вкладчикам ПАО "УКРИНБАНК" Фонд выплатил уже 1,76 млрд грн за счет средств, заимствованных у государства.

Также "Телеграф" писал, что в 2016-м бывшие владельцы банка инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры его вывода с рынка, а 13 июля 2016 г. в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесли изменения, которыми юридическое лицо ПАО "УКРИНБАНК" перерегистрировали как ПАО "Укринком" — небанковское юридическое лицо по новому юридическому адресу. При этом активы ПАО "УКРИНБАНК" были выведены под контроль ПАО "Укринком", в результате чего расчеты с кредиторами остановились.

Нынешнюю ситуацию с ПАО "Укринком" в Фонде гарантирования вкладов расценивают как попытку отправить "Укринком" в контролируемое банкротство, и таким образом окончательно избавиться от долговых обязательств перед государством и кредиторами банка.