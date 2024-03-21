Очень печальные цифры: сколько украинцев пропало без вести с начала полномасштабной войны

На самом деле цифра может быть значительно больше названной

С начала полномасштабного вторжения российских террористов в Украину почти 30 тысяч украинцев пропали без вести или оказались в застенках россиян. Об их судьбе практически ничего не известно.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко на встрече с представителями "Московского механизма" ОБСЕ, сообщает Офис омбудсмена Украины. По его словам, цифра включает три категории людей – это дети, военнопленные и гражданские граждане.

Однако на самом деле цифра может быть значительно больше названной, поскольку сейчас реестры находятся в процессе наполнения. По состоянию на 20 марта 2024 года удалось достоверно установить судьбу не более 1600 человек среди украинцев, которых российские террористы захватили в заложники.

Среди тех, кого содержат российские террористы – больные, раненые, пенсионеры и многие дети. Кроме того, в руках россиян находится и три сотрудника ОБСЕ, судьба которых сейчас неизвестна.

Как ранее писал "Телеграф", государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировано использование так называемого "Московского механизма". Он создан для расследования задержаний Россией украинских гражданских лиц.

В начале января 2024 года прошел масштабный обмен пленными. Домой вернулось более 200 украинцев. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ВМС и пограничники. Некоторые из них были защитниками "Азовстали".