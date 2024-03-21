Дуже сумні цифри: скільки українців зникло безвісти з початку повномасштабної війни

Насправді цифра може бути значно більшою за названу

З початку повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну майже 30 тисяч українців пропали безвісти або опинилися в застінках росіян. Про їхню долю фактично нічого невідомо.

Про це повідомив представник Уповноваженого з прав людини у системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко на зустрічі з представниками "Московського механізму" ОБСЄ, повідомляє Офіс омбудсмена України. За його словами, цифра охоплює три категорії людей – це діти, військовополонені та цивільні громадяни.

Проте насправді цифра може бути значно більшою за названу, оскільки зараз реєстри перебувають в процесі наповнення. Станом на 20 березня 2024 року вдалося достовірно встановили долю не більше 1600 осіб з-поміж українців, яких російські терористи захопили у заручники.

Серед тих, кого утримують російські терористи – хворі, поранені, пенсіонери та багато дітей. Окрім того, в руках росіян знаходиться й три співробітники ОБСЄ, доля яких зараз невідома.

Як раніше писав "Телеграф", державами-членами Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініційовано використання так званого "Московського механізму". Він створений для розслідування затриманих Росією українських цивільних осіб.

На початку січня 2024 року пройшов масштабний обмін полоненими. Додому повернулося понад 200 українців. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ВМС та прикордонники. Деякі з них були захисниками "Азовсталі".