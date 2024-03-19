Си Цзиньпин поедет во Францию: затронет тему Украины

Визит состоится весной

Председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин отправится в Париж, где проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что китайский лидер попытается убедить европейцев в том, что Россию надо допустить к форматам по урегулированию войны в Украине.

Как сообщает POLITICO, Си Цзиньпин прибудет во Францию к 60-летней годовщине установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином, чтобы восстановить подпорченные отношения с Европой. Однако особо торжественными мероприятия не будут

"Это будет менее празднично и более обдумано, учитывая нынешние экономические и геополитические ставки", — сказал источник издания на условиях анонимности.

Издание сообщает, что визит произойдет в апреле или начале мая и представитель Китая попытается убедить Европу позволить россиянам сесть за стол во время возможных мирных переговоров о завершении путинского вторжения в Украину. В противном случае Пекин может пригрозить игнорировать такие встречи в будущем.

Главной темой переговоров все же будет попытка снизить напряжение из-за китайских отношений с Россией и двустороннего сотрудничества на фоне вторжения в Украину

Как сообщалось ранее, Китай не исключает возможности принять участие в саммите по украинской Формуле мира, который должен пройти весной 2024 года в Швейцарии.

Вместе с тем Россия сообщила, что не будет принимать участия в мирном саммите. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже если страну-агрессора позовут, она не пришлет туда своих представителей.