Два чиновника времен Януковича получили большие сроки: среди них одиозный экс-министр

Фигуранты скрываются на территории РФ

Экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник заочно получил 15 лет тюремного заключения. А бывший глава Государственной регистрационной службы Дмитрий Ворона — 12 лет заочно.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. Также у осужденных конфисковано их имущество более чем на 200 млн грн.

В СБУ отметили, что оба злоумышленника прячутся на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, где проводят подрывную деятельность против нашего государства. Они находятся в прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

При его координации Табачник регулярно предоставлял оккупантам собственные прогнозы развития общественно-политической ситуации в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. Также по указанию агрессора он консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по вопросам проведения псевдореферендумов на временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

В СБУ подчеркнули, что еще одной задачей Табачника было предоставление местным коллаборантам "методической" помощи по переформатированию образовательной отрасли по российским "стандартам". За сотрудничество с оккупантами экс-министра назначили "советником" Балицкого и включили в состав местного центра путинской партии "Единая Россия".

Как установило расследование, Ворона также был советником Балицкого. Именно он подготовил обращение к главе Кремля, в котором предлагал наградить российских военных и коллаборантов, принимавших участие в захвате части территории на юге Украины.

Также он помогал захватчикам создавать оккупационные органы РФ, в том числе формировать "штат" единомышленников. Впоследствии он стал "сенатором РФ от Запорожской области" и переехал в Москву.

Кроме того, оба предателя причастны к многочисленным фактам разграбления имущества местных аграриев и захвату их предприятий. На основании собранных доказательств суд признал Табачника и Ворону виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению приговоренных к ответственности. Злоумышленники будут найдены и наказаны. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2022 года Дмитрию Табачнику объявили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он помогал гауляйтерам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.