Двоє чиновників часів Януковича отримали великі строки: серед них одіозний ексміністр

Фігуранти переховуються на території РФ

Ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник заочно отримав 15 років тюремного ув’язнення. А колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона — 12 років заочно.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України. Також у засуджених конфісковано їхнє майно на понад 200 млн грн.

У СБУ зазначили, що обидва зловмисники переховуються на території РФ і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти нашої держави. Вони перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також за вказівкою агресора він консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

У СБУ підкреслили, що ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими "стандартами". За співпрацю з окупантами ексміністра призначили "радником" Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії "Єдина Росія".

Як встановило розслідування, Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України.

Також він допомагав загарбникам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати "штат" однодумців. Згодом він став "сенатором РФ від Запорізької області" та переїхав до Москви.

Крім того, обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств. На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. Зловмисників буде знайдено і покарано. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Дмитру Табачнику оголосили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він допомагав гауляйтерам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.