Азарова будут судить за госизмену: тюрьма светит еще одному экс-чиновнику Януковича

Экс-премьеру грозит пожизненное заключение

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего премьер-министра Украины и его помощницы. Экс-премьеру инкриминирована государственная измена.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Там отметили, что подозреваемым также инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Следует отметить, что в ведомстве не называют имя экс-премьера. Однако обнародованная фотография и материалы дела свидетельствуют о том, что речь идет о бывшем премьер-министре Украины времен Януковича Николае Азарове.

По данным следствия, бывший премьер-министр Украины, будучи на территории государства-агрессора, создал Телеграм-канал. Там он размещал публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения. Материалы направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Следствием было установлено, что администрированием Телеграм-канала занимались две помощницы экс-чиновника. Одна из них занимала должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Ее дело уже находится на рассмотрении суда. Другая помощница – бывшая сотрудница этой же РГА, которая в настоящее время выехала на территорию РФ.

По данным прокуратуры, сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в Телеграм-канале, а также в других соцсетях. Они помогали организовывать и распространять антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, женщины способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене. Они не перестали помогать государству-агрессору даже после полномасштабного вторжения.

Проводимые судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности фигурантов. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего премьер-министра Украины и находящейся в РФ его помощницы. Экс-премьер-министру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Санкция статей, инкриминируемых его помощнице, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 12 октября 2023 года бывшему премьер-министру Украины, а также двум его приспешницам было сообщено о подозрении. Одна из фигуранток была чиновником столичной районной государственной администрации. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.