Самая сложная ситуация в 4 областях: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях атаки РФ

Три страны оказывают помощь

В пятницу, 22 марта, россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Основной целью стали объекты энергосистемы.

"Укрэнерго" сообщает о состоянии энергосистемы и последствиях атаки. Повреждены десятки объектов, в 7 областях — аварийные отключения. Аварийную помощь энергетическая система Украины получает из трех стран — Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики подчеркнули, что энергосистема сохранила целостность.

"Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях", — сказано в сообщении.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

Днепропетровская

Донецкая

Кировоградская

Одесская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации с электроснабжением в областях, которые пострадали от атаки 22 марта. Есть попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.