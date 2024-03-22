Укр

Самая сложная ситуация в 4 областях: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях атаки РФ

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Враг снова попытался вывести из строя нашу энергосистему Новость обновлена 22 марта 2024, 11:36
Враг снова попытался вывести из строя нашу энергосистему. Фото Коллаж

Три страны оказывают помощь

В пятницу, 22 марта, россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Основной целью стали объекты энергосистемы.

"Укрэнерго" сообщает о состоянии энергосистемы и последствиях атаки. Повреждены десятки объектов, в 7 областях — аварийные отключения. Аварийную помощь энергетическая система Украины получает из трех стран — Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики подчеркнули, что энергосистема сохранила целостность.

"Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях", — сказано в сообщении.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Кировоградская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации с электроснабжением в областях, которые пострадали от атаки 22 марта. Есть попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

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#Укрэнерго #Последствия #Обстрелы