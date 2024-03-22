Найскладніша ситуація у 4 областях: в "Укренерго" розповіли про наслідки атаки РФ

Три країни надають допомогу

У п’ятницю, 22 березня, росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю стали об’єкти енергосистеми.

"Укренерго" повідомляє про стан енергосистеми та наслідки атаки. Пошкоджено десятки об’єктів, у 7 областях – аварійні відключення. Аварійну допомогу енергетична система України отримує із трьох країн — Румунії, Словаччини, Польщі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики наголосили, що енергосистема зберегла цілісність.

"Пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація у Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії вимушено обмежене у таких областях:

Дніпропетровська

Донецька

Кіровоградська

Одеська

Полтавська

Сумська

Харківська

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію з електропостачанням у областях, які постраждали від атаки 22 березня. Є попадання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних галузях.