Попросили не США: кто захотел, чтобы Украина закрыла списки "международных спонсоров войны", узнали СМИ

Возможный отказ от списка свидетельствует о том, что Киеву придется смягчть свою позицию по ряду вопросов

В пятницу, 22 марта, Украина может закрыть список "международных спонсоров войны". Он занимает центральное место в кампании Киева по разоблачению фирм, ведущих бизнес с Россией, после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция.

Об этом сообщает издание Reuters. Источники агентства заявили, что Украина может отказаться не только от списка, но и от связанного с ним веб-сайта, на котором представлена подробная информация о лицах, находящихся под западными санкциями.

Этот список от НАПК не имеет юридической силы, но стал позором для около 50 крупных компаний, работающих на территории России и помогающих Кремлю в войне против Украины, например, путем уплаты налогов.

На такой шаг, по данным собеседников Reuters, украинские власти были вынуждены пойти под давлением ряда стран, включая Австрию, Венгрию, Китай и Францию, которые были недовольны тем, что в черном списке оказались их компании.

Reuters пишет, что Пекин, крупный потребитель украинского зерна, в феврале требовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний, чтобы "устранить негативное влияние".

Как отмечает издание, возможный отказ от списка "спонсоров войны" свидетельствует о том, что Киеву придется смягчать свою позицию по ряду вопросов, поскольку на третьем году войны Украине сложнее сохранять на прежнем уровне поддержку со стороны союзников.

Что этому предшествовало

Напомним, что Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны". Информацию из него передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики.

Соответствующее решение было рассмотрено на расширенном заседании Кабмина, где присутствовали главы СБУ, Офиса генпрокурора, НАПК, секретарь СНБО и представители посольств стран Европы, США и Китая.

Министерство иностранных дел заявило о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров об отсутствии нормативной базы для существования такого списка.

Ранее "Телеграф" писал, что крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания Subway в Украине была признана спонсором войны. Более 500 ресторанов до сих пор работают на территории страны-агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ.