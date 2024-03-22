Попросили не США: хто захотів, щоб України закрила списки "міжнародних спонсорів війни", дізнались ЗМІ

Можлива відмова від списку "спонсорів війни" свідчить про те, що Києву доведеться пом'якшувати свою позицію щодо низки питань

У п'ятницю, 22 березня, Україна може закрити список спонсорів війни, який посідає центральне місце в кампанії Києва з викриття фірм, які ведуть бізнес із Росією, після негативної реакції з боку таких країн, як Китай та Франція.

Про це повідомляє видання Reuters. Джерела агентства заявили, що Україна може 22 березня відмовитися не лише від списку, а й від пов'язаного з ним вебсайту, на якому подано докладну інформацію про осіб, які перебувають під західними санкціями.

Цей список від НАЗК не має юридичної сили, але він став ганьбою для близько 50 великих компаній, що працюють на території Росії та допомагають Кремлю у війні проти України, наприклад, шляхом сплати податків.

На такий крок, за даними співрозмовників Reuters, українська влада була змушена піти під тиском низки країн, у тому числі Австрії, Угорщини, Китаю та Франції, які були незадоволені тим, що в чорному списку виявилися їхні компанії.

Reuters пише, що Пекін, великий споживач українського зерна, у лютому вимагав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній, щоб "усунути негативний вплив".

Як зазначає видання, можлива відмова від списку "спонсорів війни" свідчить про те, що Києву доведеться пом'якшувати свою позицію щодо низки питань — оскільки на третьому році війни Україні складніше зберігати на колишньому рівні підтримку з боку союзників.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Інформацію з нього передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики.

Відповідне рішення було розглянуто на розширеному засіданні Кабміну, де були присутні голови СБУ, Офісу генпрокурора, НАЗК, секретар РНБО та представники посольств країн Європи, США та Китаю.

Міністерство закордонних справ заявило про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів щодо відсутності нормативної бази для існування такого списку.

Раніше "Телеграф" писав, що найбільшу мережу ресторанів швидкого харчування Subway в Україні було визнано спонсором війни. Понад 500 її ресторанів досі працюють на території країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.