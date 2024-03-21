В Раде новый скандал: киевские депутаты недовольны "слугой народа"

Ряд депутатов не допустили на заседание

Работа Временной следственной комиссии по вопросам Киева началась со скандала. Это случилось, поскольку народный депутат от "Слуги народа" и глава ВСК Виталий Безгин не пускал на заседание депутатов Киевсовета.

Такое заявление в четверг, 21 марта, сделал депутат Киевсовета, сопредседатель фракции партии "УДАР" Дмитрий Белоцерковец в ходе заседания. По его словам, Безгин хочет заниматься только политикой. Об этом пишет "КиївВлада".

"Хочу вам сообщить, что сегодня во время заседания Киевского городского совета в Верховной Раде будет проходить заседание ВСК, на которое, к сожалению, представителей КГС (Киевский горсовет, — Ред.) не пускают. Отказываются их допустить. Потому что (председатель упомянутой ВСК – Ред.) господин Безгин хочет заниматься только политикой, а не реальным решением вопросов управления местным самоуправлением. От меня и от господина Бондаренко как секретаря КГС было отправлено соответствующее письмо", – сказал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что Безгин отнесся с неуважением к представителям Киевской мэрии.

"К сожалению, господин Безгин отказывается пускать на заседание ВСК представителей КГС, выражая свое неуважение. Также хочу отметить, что он сказал о нашем ВКК (временная контрольная комиссия, — Ред.) – с большим неуважением к нашему институту – что "КГС может там принимать, что хочет", – сказал Белоцерковец.

В свою очередь Виталий Безгин, подводя итоги сегодняшнего заседания комиссии, сообщил, что в течение двух часов пытались разобраться в причинах закрытия станций метро, проблематике разрушения в тоннеле киевского метрополитена, "а главное – что нужно для того, чтобы исправить текущее положение вещей".

"Работы впереди много, ведь ситуация вряд ли стала более ясной. Главное, чтобы это не переросло в попытки перебрасывания ответственности, потому что мы их не допустим… Мэр озвучил, что для ремонтных работ хватит запланированных 400 млн, а станции метро (синей ветки. — Ред.) откроют до конца лета. Единственное удивительное, что и я, и Виталий Кличко по итогам озвучили необходимость работать дальше именно в таком конструктивном формате… Прошло несколько часов и один из его посипак уже начал распространять фейки о ВСК. Со своей стороны до такого опускаться не буду", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Справка: 22 февраля текущего года ВР создала ВСК по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева во время действия военного положения. Главной задачей является подготовка законодательных изменений, якобы "вывести систему управления столицей из хаоса". Возглавляет ВСУ Виталий Безгин.

В свою очередь Киевская мэрия создала временную контрольную комиссию (ВКК) по взаимодействию органов местного самоуправления Киева с ВР, Кабинетом министров, центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве произошел новый скандал вокруг мостов. На сей раз должностным лицам "Киевавтодормост" было сообщено о подозрении из-за того, что ремонт путепроводов и мостов столицы проходил в миллиоными убытками для местного бюджета.