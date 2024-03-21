Депутат требовал взятку у военного, который получил ранение: стали известны подробности

Военнослужащий должен был отдать депутату 30 тыс. грн.

В Тернополе депутат облсовета требовал взятку за "содействие" в предоставлении защитнику денежной помощи на лечение. Сейчас высокопоставленного чиновника задержали и уже вручили подозрение.

Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram. Отмечают, что депутата поймали "на горячем" после получения взятки.

"В январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему помочь в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карточку он должен был отдать чиновнику половину суммы", — говорится в сообщении.

Речь идет о 30 тыс. грн. Именно такую сумму военнослужащий отдал депутату.

Как утверждается в сообщении, депутат областного совета был разоблачен 20 марта. Имя подозреваемого не разглашается, однако отмечается, что он еще и глава бюджетного комитета. На сайте Тернопольского областного совета указано, что вышеупомянутый комитет возглавляет Олег Щиголь.

Предварительно действия высокопоставленного чиновника квалифицируются по ч. 3 ст. 368 УК Украины, то есть "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом". Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, как НАБУ раскрыло детали схем по закупкам для Минобороны. Так, детективы подтвердили факты существования схемы, позволявшей увеличивать цены на определенные категории для получения сверхприбыли.