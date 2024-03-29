Украина объявила в розыск "главу МИД Приднестровья" Игнатьева: что о нем известно

Служба безопасности Украины раньше уже вызвала Игнатьева

Украина объявила в розыск так называемого министра иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и предательство.

Об этом пишет Moldova Liberă. Известно, что Виталия Игнатьева подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с возможной конфискацией имущества. Указывается, что Игнатьев публично призвал к совершению действий по изменению государственных границ Украины.

ч. 6 ст. 111-1 — "Коллаборационизм". Наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности. Игнатьева подозревают в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией.

Указывается, что Служба безопасности Украины ранее вызывала Игнатьева. Однако он не явился на допрос.

Что о нем известно

Виталий Игнатьев родом из Одесской области. Он гражданин Украины.

родом из В 2012-2015 годах он являлся членом Объединенной контрольной комиссии со стороны Тирасполя.

годах он являлся членом Объединенной контрольной комиссии со стороны Тирасполя. С 2016 года возглавляет в Тирасполе "внешнеполитическое ведомство".

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