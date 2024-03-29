Україна оголосила в розшук "очільника МЗС Придністров'я" Ігнатьєва: що про нього відомо
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Служба безпеки України раніше вже викликала Ігнатьєва
Україна оголосила в розшук так званого міністра закордонних справ невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та зраді.
Про це пише Moldova Liberă. Відомо, що Віталія Ігнатьєва підозрюють за двома статтями кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 — "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з можливою конфіскацією майна. Вказується, що Ігнатьєв публічно закликав до вчинення дій з метою зміни державних кордонів України.
- ч. 6 ст. 111-1 — "Колабораціонізм". Карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади. Ігнатьєва підозрюють у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.
Вказується, що Служба безпеки України раніше вже викликала Ігнатьєва. Проте він не з'явився на допит.
Що про нього відомо
- Віталій Ігнатьєв родом з Одеської області. Він є громадянином України.
- У 2012-2015 роках він був членом Об'єднаної контрольної комісії з боку Тирасполя.
- З 2016 року очолює в Тирасполі "зовнішньополітичне відомство".
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