Шефир прокомментировал свое увольнение с должности первого помощника Зеленского

Экс-чиновник отреагировал на увольнение

Сергей Шефир впервые прокомментировал увольнение с должности первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он остается в команде президента.

В комментарии изданию "Бабель" Шефир отметил, что Зеленский остается его другом, что для него более важно потерянной должности.

"Вне зависимости от всего, что вы слышите и читаете, я в команде президента. Без вариантов. Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности", — сказал он.

Как известно Шефир является сооснователем студии "Квартал 95", где Зеленский был художественным руководителем до президентства.

После инаугурации Шефир был назначен на должность первого помощника президента, где занялся коммуникациями с представителями крупного бизнеса.

Утром 22 сентября 2021 года под Киевом (на дороге между селами Круглик и Ходосовка) неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматического оружия. Тогда его водитель получил три пулевых ранения, а сам он отделался испугом.

В тот же день Нацполиция озвучила основные версии произошедшего, а пользователи соцсетей даже заподозрили инсценировку и фейк, поскольку произошло все накануне голосования за так называемый закон о деолигархизации