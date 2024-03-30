Шефір прокоментував своє звільнення з посади першого помічника Зеленського

Ексчиновник відреагував на звільнення

Сергій Шефір уперше прокоментував звільнення з посади першого помічника президента України Володимира Зеленського. За його словами, він залишається у команді президента.

У коментарі виданню "Бабель" Шефір зазначив, що Зеленський залишається його другом, що для нього важливіше за втрачену посаду.

"Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Крім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду", — сказав він.

Як відомо, Шефір є співзасновником студії "Квартал 95", де Зеленський був художнім керівником до президентства.

Після інавгурації Шефіра було призначено на посаду першого помічника президента, де зайнявся комунікаціями з представниками великого бізнесу.

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