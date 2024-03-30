"Это еще не все": Зеленский прокомментировал ряд увольнений в ОП

Перезагрузка институций продолжается

Офис президента Украины, в котором уже были осуществлены кадровые изменения, ожидает продолжения цикла изменений. Государственный институт должен стать более функциональным.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении. По словам главы государства, на уже принятых решениях дело не остановится.

"Мы продолжаем перезагрузку наши государственные институции. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены. Сегодня есть новые указы – по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем Офис более функциональным", — отметил Владимир Зеленский.

Какие кадровые изменения произошли в ОП

Отметим, что должность потеряли:

Андрей Смирнов — руководил направлением судебной реформы, а также отвечал за создание трибунала.

Алексей Днепров – заместитель руководителя ОП и руководитель аппарата Администрации президента.

Сергей Шефир – с должности первого помощника президента.

Елена Вербицкая – с должности советника – уполномоченного президента Украины по обеспечению прав защитников Украины.

Также освобождены от своих обязанностей:

Наталья Пушкарева – уполномоченная президента Украины по волонтерской деятельности (вне штата).

Михаил Радуцкий – советник президента Украины (вне штата).

Сергей Трофимов – советник президента Украины (вне штата).

Олег Устенко – советник президента Украины (вне штата).

Ранее "Телеграф" писал, что пятница, 29 марта, стала известно, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов назначен на должность посла. Он будет представлять Украину в Молдове.