"Это еще не все": Зеленский прокомментировал ряд увольнений в ОП
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Перезагрузка институций продолжается
Офис президента Украины, в котором уже были осуществлены кадровые изменения, ожидает продолжения цикла изменений. Государственный институт должен стать более функциональным.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении. По словам главы государства, на уже принятых решениях дело не остановится.
"Мы продолжаем перезагрузку наши государственные институции. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены. Сегодня есть новые указы – по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем Офис более функциональным", — отметил Владимир Зеленский.
Какие кадровые изменения произошли в ОП
Отметим, что должность потеряли:
- Андрей Смирнов — руководил направлением судебной реформы, а также отвечал за создание трибунала.
- Алексей Днепров – заместитель руководителя ОП и руководитель аппарата Администрации президента.
- Сергей Шефир – с должности первого помощника президента.
- Елена Вербицкая – с должности советника – уполномоченного президента Украины по обеспечению прав защитников Украины.
Также освобождены от своих обязанностей:
- Наталья Пушкарева – уполномоченная президента Украины по волонтерской деятельности (вне штата).
- Михаил Радуцкий – советник президента Украины (вне штата).
- Сергей Трофимов – советник президента Украины (вне штата).
- Олег Устенко – советник президента Украины (вне штата).
Ранее "Телеграф" писал, что пятница, 29 марта, стала известно, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов назначен на должность посла. Он будет представлять Украину в Молдове.