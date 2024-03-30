"Чистка" продолжается: Зеленский уволил очередных помощников, в списке громкие имена

Одного из советников президента пытались убить

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает увольнять помощников и советников из Офиса президента. Только 30 марта должности лишились минимум шесть человек.

Официальные указы уже опубликованы на сайте ОП. Пока неизвестно, кто будет назначен вместо них.

Так, уволены:

Сергей Шефир — с должности первого помощника президента.

Алена Вербицкая — с должности советника — уполномоченного президента Украины по обеспечению прав защитников Украины.

Также освобождены от своих обязанностей:

Наталья Пушкарева — уполномоченная президента Украины по волонтерской деятельности (вне штата).

Михаил Радуцкий — советник президента Украины (вне штата).

Сергей Трофимов — советник президента Украины (вне штата).

Олег Устенко — советник президента Украины (вне штата).

Известно, что Сергей Шефир является не просто помощником Владимира Зеленского, но и его личным другом. Утром 22 сентября 2021 года под Киевом на него совершили покушение — автомобиль обстреляли из автомата редкого "гражданского" калибра 7,62х39. Шефир отделался шоком, но его водитель получил три пулевых ранения.

Михаил Радуцкий известен тем, что является основателем известной медицинской клиники "Борис", имеет медицинское образование. Также с 2014 по 2015 год был председателем Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, а с 2015 года — советник председателя КГГА Виталия Кличко. На должность внештатного советника президента был назначен 30 июля 2019 года. С августа того же года — председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования с 29 августа 2019 года.

Наталья Пушкарева была волонтером, а должность уполномоченной президента Украины по волонтерской деятельности получила 4 декабря 2019 года. До этого она была избрана координатором Национального альянса волонтеров при Президенте Украины. Однако в марте 2023 года украинцы засомневались в том, что Пушкарева находится в Украине и создали петицию с просьбой уволить ее. В тексте также было сказано, что она не осудила публично вторжение РФ в Украину и не инициировала ни одного проекта или инициативы по помощи ВСУ, гражданским. Но петиция не набрала 25 тысяч подписей и не была рассмотрена Зеленским.

Алена Вербицкая получила должность советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины 13 октября 2021 года. В марте того же года она стала главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. По информации из открытых источников, Вербицкая также является основателем БФ "С верой в себя" и Ассоциации безопасности и обороны. Обе органиазции зарегистрированные в Черкассах.

Сергей Трофимов также знал Зеленского до того, ка кон стал президентом — работал в ООО "Студия Квартал 95" с 2005 года. Служил в морской пехоте, окончил Бизнес школу "Международный институт менеджмента" (МИМ-Киев). 21 мая 2019 был назначен первым заместителем главы Администрации президента Украины Андрея Богдана, а 25 июня 2019 — первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. 4 ноября 2020 года Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил своим внештатным советником.

Олег Устенко стал советником президента в 2019 году. До этого, в 2014 году, был директором Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины. Член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера, с которым сотрудничает с 2004 года. По образованию экономист.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда назначили Алексея Данилова после увольнения с поста секретаря СНБО. Владимир Зеленский официально сообщил о его новой должности.