Срежут или оставят? Что будет с субсидиями украинцев в апреле

Средний размер субсидии составляет 1410 грн

В Украине несмотря на войну продолжают выплачивать субсидии. В апреле их размер не планируют уменьшать.

"Телеграф" рассказывает о том, что будет с субсидиями в следующем месяце. Прежде всего отметим, что в апреле украинцы продолжат получать субсидии на отопительный сезон. Хотя фактически он завершился в большинстве населенных пунктов, субсидия рассчитана на период с октября 2023 по апрель 2024, включительно. В дальнейшем ее размер перечислят на неотапливаемый период автоматически тем, кто получал субсидию раньше.

Что сейчас с субсидиями в Украине

В государственном бюджете на 2024 год заложено на жилищные субсидии 49,9 млрд грн для примерно 3,2 млн домохозяйств. Средний размер субсидии составляет 1410 грн. Также в этом году правительство реализует экспериментальный проект субсидий на твердое топливо (дрова, уголь) для домохозяйств, не имеющих возможности отапливать жилье газом.

Кто может получить субсидию

В целом, право на получение субсидии в Украине имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего месячного дохода.

Важно, чтобы домохозяйство не имело долгов за коммуналку или просроченной свыше 3 месяцев задолженности, превышающей 40 необлагаемых налогом минимумов доходов, – 680 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, у кого могут забрать субсидию уже в апреле.