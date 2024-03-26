Потребуется только телефон: как можно быстро подать документы на получение субсидии

Некоторые документы нужно заранее отсканировать

Подать документы на получение субсидии в Украине можно в любой месяц. Она назначается на отопительный или неотапливаемый сезон. Можно сделать это разным образом: прийти в Пенсионный фонд, воспользоваться почтой или онлайн инструментами — порталом "Дия" или порталом ПФУ. Еще один удаленный инструмент доступен владельцам смартфонов.

В Пенсионном фонде напоминают, что у них есть специальное мобильное приложение "Пенсионный фонд". Его можно установить на смартфоне или планшете. Среди его функций в частности подача заявлений в Пенсионный фонд на назначение и перерасчет жилищной субсидии, субсидий на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Также в нем можно подать заявление о прекращении выплаты жилищной субсидии.

Для использования приложения его нужно установить из App Store или Google Play на устройство и авторизоваться. Сделать это можно четырьмя способами:

с логином,

с электронной цифровой подписью,

с помощью системы GovID

с Дия.Подпись.

Чтобы подать документы на получение субсидии через приложение, нужно зайти в раздел "К ПФУ", нажать "Заявление на жилищную субсидию" и выбрать нужный вид обращения в Пенсионный фонд.

Обращение за субсидией в приложении ПФУ

В ПФУ отмечают, что для того, чтобы подавать документы через приложение, нужно заранее подготовить сканированные копии документов. Если документ велик (многостраничный), подавать его следует одним файлом. Это можно сделать, например, в формате pdf.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как подать документы на получение субсидии внутренне перемещенным лицам. Кроме субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, для них также вводят новый вид субсидии на оплату аренды.