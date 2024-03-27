Субсидия – не льгота. Можно ли получать оба вида помощи

Два вида помощи от государства имеют разных адресатов, один человек может иметь право на оба вида помощи

В Украине продолжается оформление жилищных субсидий. На такой вид пособия могут претендовать семьи с низким уровнем дохода. Еще одним видом помощи для украинцев есть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Получать одновременно два вида помощи невозможно, отмечают в Кабмине. Также они имеют между собой существенные отличия. Жилищная субсидия – это помощь для тех, кто не может самостоятельно оплатить услуги ЖКХ. Она зависит исключительно от имущественного и материального положения семьи. На оформление субсидии могут претендовать зарегистрированные граждане, арендаторы жилья, индивидуальные застройщики, внутренне перемещенные или несовершеннолетние или недееспособные люди.

Что касается льгот, такое преимущество в оплате коммунальных услуг устанавливается законодательством для определенного круга лиц. В частности, это могут быть:

ветераны войн,

члены семей погибших или умерших ветеранов,

защитницы и защитники Украины,

дети войны,

работники образования медицины или культуры, проживавшие в сельской местности, а сейчас на пенсии,

многодетные семьи и т.д.

Льгота может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом них. Льготы для оплаты за жилищно-коммунальные услуги могут быть разными.

Если человек одновременно имеет право на получение льготы или субсидии, он должен выбрать какой именно вид помощи он будет получать. Если человек получал один из видов помощи, для того чтобы начать получать другой, ему нужно отказаться от предыдущего. К примеру, если семья получала субсидию на оплату услуг ЖКХ в зимний период, а на неотапливаемый период хочет воспользоваться льготой, нужно отказаться от субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следить за субсидиями и льготами, подавать документы на их получение можно с помощью смартфона. Благодаря приложению Пенсионного фонда можно получить все услуги, не выходя из дома и без компьютера.