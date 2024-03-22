В этом случае для субсидии требуются дополнительные документы: как подтвердить непроживание лица

Это пригодится, если зарегистрированные жители временно или постоянно живут в другом месте

В Украине подходит к концу назначения субсидий на отопительный период — он длится до 30 апреля. С 1 мая стартует неотапливаемый период. Подающим документы на получение субсидии в этот промежуток времени следует заметить, что в неотапливаемый сезон учитываются другие доходы.

Если в жилье зарегистрирован, но не проживает взрослый человек, нужно добавить документы, подтверждающие это. Об этом сообщает Кабмин. Такими документами могут быть справки:

о работах или обучении в другом населенном пункте,

из ЖЭК, ОСМД или ЖСК о непроживании лица по адресу домохозяйства,

справка об оплате за услуги ЖКХ по другому адресу,

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства (его могут составить должностные лица местного самоуправления).

Пенсионный фонд отмечает, что в случае работы в другом городе взрослого человека, который, например, зарегистрирован с родителями в одной квартире, доходы такого лица могут не повлиять на субсидию. Для этого необходимо предоставить справку с места работы. Если это невозможно, то в декларации указывается соответствующая информация. В таком случае субсидию назначат из акта обследования материально-бытовых условий жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой субсидии, которая будет доступна для внутренне перемещенных лиц. Это субсидия на аренду жилья, однако будут предоставлять ее в зависимости от города.