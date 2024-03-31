Будут "качели": банкир дал прогноз по курсу доллара на начало апреля

Апрельские валютные изменения будут вполне адекватными, без лишних сенсаций и сюрпризов

Курс доллара в Украине в начале апреля будет достаточно изменчивым. Изменения, как и раньше, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал банкир Тарас Лесовой. По его мнению, в апреле, в частности в первую неделю, ситуация на валютном рынке главным образом будет зависеть от тактики регулятора, а также от объективного уровня спроса на валюту.

"Как и несколько месяцев подряд действие режима управляемой гибкости с мягким вмешательством регулятора на рынок через валютные интервенции будет определять курсовую конъюнктуру: курсовые показатели будут достаточно изменчивыми, при этом они будут то расти, то снижаться", — сказал он.

Банкир говорит, что такие изменения, как и раньше, будут почти ежедневно, однако они не будут угрожать общей ситуации на рынке.

"Кроме этого, наличный рынок будет реагировать мгновенно на любые изменения на межбанке: ведь курсообразование на наличном рынке в своих базовых проявлениях будет основываться на показателях межбанка",– отмечает Лесовой.

Что касается основных показателей валютного рынка, то они будут такими:

Коридоры валютных колебаний ожидаются на уровне 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро на межбанке и 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке.

Текущие курсовые изменения на межбанке составят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.

Подытоживая Лесовой замечает, что апрельские валютные изменения будут вполне адекватными, без лишних сенсаций и сюрпризов.

Напомним, как ранее мы писали, по прогнозам S&P Global Ratings, в 2024 году курс доллара в Украине может достигнуть 41 гривны. К 2025 году он может вырасти до 43,8 гривны.