Будет "заложником" действий Нацбанка: эксперт дал прогноз курса доллара на начало апреля

Украинцы покупают значительно больше валюты, чем продают

Курс доллара в Украине в начале апреля будет довольно стабильным. Его не ожидают резкие колебания.

Финансовый эксперт Алексей Козырев на канале Finance.ua рассказал о факторах, которые сейчас влияют на валютный рынок Украины. По его прогнозу, до 3 апреля курс безналичного доллара будет колебаться в пределах 38,90 — 39,55 гривны.

"В апреле этого года есть несколько факторов, которые будут существенно влиять на поведение долларового курса", — отметил он.

Прежде всего, это размер международной помощи, в частности американской. Валютный рынок Украины будет реагировать на то, решат ли сенаторы в апреле выделить помощь Киеву, либо будет продолжаться затягивание этого вопроса.

"Курс безналичного доллара на торгах будет оставаться заложником действий Национального банка, его интервенций и их тактики", — пояснил Козырев.

Он добавил, что сейчас население Украины покупает больше валюты, чем продает. Ежедневная разница между покупкой и продажей валюты в начале апреля составит от 15 до 45 млн долларов в день.

Курс доллара в Украине 30 марта

По данным портала "Минфин", в субботу, 30 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,95 грн (покупка) и 39,46 (продажа). Наличный курс — 39,33 (покупка) и 39,42 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,22 гривны.

Напомним, по прогнозам S&P Global Ratings, в 2024 году курс доллара в Украине может достигнуть 41 гривны. К 2025 году он может вырасти до 43,8 гривны.

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