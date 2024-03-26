Укр

Отсрочка по психическим расстройствам: с какими болезнями не могут мобилизовать

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация Новость обновлена 26 марта 2024, 11:18
Мобилизация. Фото Коллаж

Военнообязанный может быть ограничено пригодным при менее выраженных расстройствах

В Украине продолжается мобилизация всех военнообязанных лиц, но некоторые могут получить отсрочку. Основанием для нее может служить и ряд психических болезней и расстройств.

Об этом говорится в статье "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Список включает не только серьезные психические болезни, но и нервные расстройства.

Непригодны к военной службе и исключаются из военного учета, согласно действующему законодательству, граждане при наличии резко выраженных и устойчивых психических расстройств.

С какими расстройствами не могут мобилизовать:

  • все виды деменции;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ;
  • эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами;
  • невротические состояния, связанные со стрессом;
  • ангиотрофоневроз III-IV стадии;
  • резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций;
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте;
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
  • расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Заметим, что лицо может быть признано ограниченно пригодным и подлежать мобилизации, если психические расстройства менее выраженными и кратковременными.

Ранее "Телеграф" писал, что "ограниченно пригодных" в Украине больше не будет по новому закону.

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#Мобилизация #Психические заболевания #отсрочка