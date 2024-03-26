Отсрочка по психическим расстройствам: с какими болезнями не могут мобилизовать
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Военнообязанный может быть ограничено пригодным при менее выраженных расстройствах
В Украине продолжается мобилизация всех военнообязанных лиц, но некоторые могут получить отсрочку. Основанием для нее может служить и ряд психических болезней и расстройств.
Об этом говорится в статье "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Список включает не только серьезные психические болезни, но и нервные расстройства.
Непригодны к военной службе и исключаются из военного учета, согласно действующему законодательству, граждане при наличии резко выраженных и устойчивых психических расстройств.
С какими расстройствами не могут мобилизовать:
- все виды деменции;
- расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ;
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами;
- невротические состояния, связанные со стрессом;
- ангиотрофоневроз III-IV стадии;
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций;
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте;
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
- расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Заметим, что лицо может быть признано ограниченно пригодным и подлежать мобилизации, если психические расстройства менее выраженными и кратковременными.
Ранее "Телеграф" писал, что "ограниченно пригодных" в Украине больше не будет по новому закону.