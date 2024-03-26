Отсрочка по психическим расстройствам: с какими болезнями не могут мобилизовать

Военнообязанный может быть ограничено пригодным при менее выраженных расстройствах

В Украине продолжается мобилизация всех военнообязанных лиц, но некоторые могут получить отсрочку. Основанием для нее может служить и ряд психических болезней и расстройств.

Об этом говорится в статье "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Список включает не только серьезные психические болезни, но и нервные расстройства.

Непригодны к военной службе и исключаются из военного учета, согласно действующему законодательству, граждане при наличии резко выраженных и устойчивых психических расстройств.

С какими расстройствами не могут мобилизовать:

все виды деменции;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ;

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами;

невротические состояния, связанные со стрессом;

ангиотрофоневроз III-IV стадии;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций;

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте;

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Заметим, что лицо может быть признано ограниченно пригодным и подлежать мобилизации, если психические расстройства менее выраженными и кратковременными.

Ранее "Телеграф" писал, что "ограниченно пригодных" в Украине больше не будет по новому закону.