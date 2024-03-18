Отсрочка от мобилизации по уходу за человеком с инвалидностью: в новом законе готовятся резкие изменения

Всем, кто ухаживает за женой или родственниками, следует знать о новых нормах

Украинцам предоставляют отсрочку от мобилизации при уходе за женой или родственниками с инвалидностью, однако некоторые граждане могут лишиться этой возможности после принятия нового законопроекта о мобилизации. В первую очередь это касается тех граждан, которые ухаживают за родителями официальной жены или женой, имеющей третью группу инвалидности.

Остается возможность отсрочки у тех украинцев, которые оформили уход за родным человеком при наличии вывода медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК), который подтверждает необходимость постоянного ухода. Об этом пишет портал "Бухгалтер 911".

Постоянный уход может не быть причиной для отсрочки

Украинцы, которые ухаживают за родителями жены, могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они потеряют право на отсрочку, даже если есть заключение МСЭК.

В новом законе о мобилизации будет убран абзац 11 из статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Именно он позволял получить отсрочку гражданам, которые ухаживали за родителями, женой или ее родителями с инвалидностью 1-2 группы. Однако там отмечалось, что у человека, за которым осуществляется уход, не должно быть других ухаживающих за ним родственников.

Безвозвратно потеряют отсрочку мужчины, у которых официальная жена имеет инвалидность третьей группы. Ее нельзя будет оформить.

Однако у опекунов недееспособных лиц отсрочка останется. Но новый законопроект усложнит процесс получения этого статуса. Он будет доступен только для родственников человека, нуждающегося в постоянном уходе.

Как сейчас предоставляется отсрочка

Мужчины могут быть временно освобождены от призыва, если ухаживают за своими родными, имеющими инвалидность. Это могут быть ребенок, жена, собственные родители или супруги. Отсрочка предоставляется, если гражданин осуществляет уход за:

родителями (своими или жены), ребенком или супругой при наличии вывода МСЭК или ЛКК о необходимости постоянного ухода;

женой, собственными родителями или супруги, которые имеют 1-2 группу инвалидности и за ними не ухаживают другие родственники;

опекуны недееспособных лиц;

лица, занятые постоянным уходом за человеком с 1-2 группой инвалидности или той, которая по выводам врачей требует постоянного ухода (для 2 группы еще важно не иметь других ухаживающих).

Напомним, чтобы получить отсрочку, необходимо написать заявление и собрать пакет документов. Среди них также должны быть справки об инвалидности и паспорт лица, за которым ухаживает мужчина.

На отсрочку от призыва могут рассчитывать и другие категории населения. В том числе и те, кто воспитывает трех или более несовершеннолетних детей, или являются забронированными работниками критически важных предприятий.

В новом законопроекте могут расширить список лиц, которых могут быть мобилизованы. Среди них и осужденные граждане, но не за тяжкие преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный военный подверг критике предложение бронировать людей от мобилизации за деньги. Он считает, что это неправильный подход.