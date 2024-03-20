Развод не поможет: в каком случае отец одного ребенка может получить отсрочку от мобилизации

Закон имеет четкие требования

Пока продолжается работа над законопроектом об усилении мобилизации, она осуществляется по действующему закону. Согласно его положениям, отец одного ребенка может получить отсрочку от службы в армии при определенных обстоятельствах.

"Телеграф" рассказывает, в каком случае отец одного ребенка имеет право на отсрочку от мобилизации. Речь об отцах, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет. Для подтверждения права на отсрочку достаточно свидетельства о рождении ребенка и свидетельства о смерти матери, или решения суда о лишении ее родительских прав.

Важно понимать, что формулировка "самостоятельно воспитываете ребенка" означает, что его мать умерла или лишена родительских прав. Только в этом случае отец, воспитывающий ребенка, имеет право на отсрочку от армии. Развод в этом случае не является причиной для отсрочки.

Кроме того, автоматически, без каких-либо дополнительных оформлений по уходу и получения дополнительных справок есть отсрочка от мобилизации в следующих случаях:

у мужчины есть 3 и более детей младше 18 лет. Достаточно свидетельств о рождении детей, где он указаны как отец;

мужчина воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет. Достаточно свидетельства о рождении ребенка, где он указаны как отец, и документов об инвалидности ребенка.

Ранее "Телеграф" публиковал полный список тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Есть несколько категорий таких граждан.