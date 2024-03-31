На Украину надвигается пылевое облако из Сахары: чем она угрожает людям
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Ожидается ухудшение качества воздуха
В понедельник, 1 апреля, Украину накроет пыль из Сахары. Облако уже достигло одной из частей нашей страны.
Об этом сообщает метеорологическая станция Борисполь. Отмечается, что в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение качества воздуха.
Там также сообщили, что в воскресенье, 31 марта, пылью уже накрыло Прикарпатье. А 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине.
"Небо будет очень тусклым. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что пылевое облако уже досигло Франции, Швейцарии и южной Германии. Пыль из африканской пустыни окрасила небо в этих странах в оранжевый оттенок.
Из Сахары ежегодно поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. В то время как большие частицы быстро падают на Землю, мельчайшие частицы иногда могут пролетать на тысячи километров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале апреля чрезвычайно теплая погода сохранится в большинстве областей, а среднесуточные показатели будут соответствовать первой половине мая.