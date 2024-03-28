Солнечная активность снижается: будут ли магнитные бури до конца марта

Ученые дали утешительный прогноз

Затяжная магнитная буря, бурлившая на Земле целую неделю, наконец-то уменьшает свое влияние к небольшому возмущению. Астросиноптики говорят, что пятно AR3615, которое, вероятно, было причиной шторма, в настоящее время почти не представляет опасности для нашей планеты.

Как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather, гигантское солнечное пятно AR3615 все еще является большим "бегемотом", но опасность, которую оно несет, может уменьшаться. Вероятность, что оно приведет к магнитному пересоединению, падает.

Ученые добавляют, что магнитное поле солнечного пятна, когда-то сложное и нестабильное, перестроилось в более стабильную фигуру с хорошо разделенными магнитными полюсами.

Магнитные бури на Земле в течение 28-31 марта

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца этого месяца.

На данный момент, 28 марта, держится геомагнитное колебание 4 баллов, которого уже 29 марта нет на графике.

Затем, до 31 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики дали прогноз относительно того, какой будет погода в Украине до конца марта.