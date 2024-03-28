Киевлянам прогнозируют заморозки и дожди: погода в Киеве на месяц
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Апрель закончится солнечной погодой без осадков
Весна порадовала своим теплом киевлян, однако есть вероятность, что в эти дни будут небольшие осадки. В последние дни марта снова придет солнышко, температура воздуха будет постепенно подниматься.
По прогнозам синоптиков, погода в апреле в Киеве будет преимущественно весенней, с переменной облачностью и периодическими осадками. Это передает сайт "Meteo.ua".
В первой декаде ожидаются периодические осадки, но будет тепло. Температура воздуха днем будет подниматься в среднем до +13…+15°, ночью будет опускаться до +8…+6°.
Начнется вторая декада апреля без осадков, но станет холоднее. Синоптики прогнозируют заморозки ночью. Днем столбики термометра будут подниматься до +9°…+11°, ночью будут падать до +1°…-1°. В конце декады местами возможны осадки. В столице станет теплее — днем температура будет подниматься до +14°, ночью падать до +6°.
Третья декада месяца может начаться с небольших дождей. В среднем температура воздуха будет составлять днем +15°…+17°, ночью +8°…+6°.
Закончится апрель солнечной погодой и без осадков. Температура поднимется до +20°…+22°, ночью может падать до +10°…+8°.
Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода к Пасхе в Киеве. Следует ожидать перепадов температур и осадков, типичных для весны.