Украинских бойцов демобилизуют: в Раде рассказали о новых поправках к закону

Во внимание хотят брать срок пребывания в зоне боевых действий

Поправки к новому закону о мобилизации продолжают рассматривать. В частности, предлагается убрать формулировки относительно демобилизации по решению Ставки, а сделать ее возможной по Указу президента Украины.

Об этом рассказала нардеп фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз. Она также отметила, что формула расчета срока для демобилизации должна быть "36/18".

"Решение (о демобилизации исключительно по решению Ставки — ред.) убрано. По срокам готовится комитетская правка. Я отстаиваю, чтобы была формула "36/18", когда демобилизация возможна будет также после 18 непрерывного выполнения боевых задач в зоне боевых действий. Потому что КПД (коэффициент полезного действия — ред.) пребывания в воинской части и в зоне боевых действий – это разные вещи. В зоне боевых действий день должен считаться за два", – заявила нардеп.

По словам нардепа фракции "Слуга народа" Федора Вениславского, срок в 36 месяцев остается как базовый срок по Указу президента Украины.

В то же время другой член оборонного комитета, нардеп фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, отметил украинскому изданию, что окончательное решение еще не было принято.

"Пока еще рассматриваем эти нормы. Правки учтены частично… Окончательное решение будет принимать сессионный зал", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в скором времени в Украине начнется демобилизация срочников. Согласно утвержденным графикам в Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта это произойдет 2 апреля и завершится 31 мая.