"Те же грабли" или "правильно, надо разруливать"? Как украинцы реагируют на планы Порошенко снова стать президентом

Идет активное обсуждение

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о своих планах снова баллотироваться на выборах президента. Украинцы, традиционно, по-разному отнеслись к этой новости.

Мнения по поводу гипотетического возвращения Порошенко в президентское кресло, как обычно, разделились. Но новость вызвала активное обсуждение среди читателей "Телеграфа" в Facebook, хотя в условиях войны выборов не предвидится. За три с лишним часа они оставили под постом более 500 реакций, и по преимуществу это лайки. На втором месте — "ха-ха", а на третьем — "возмутительно".

Комментариев тоже набралось немало. Кто-то пишет "ни в коем случае", а другие воспринимают такую перспективу с энтузиазмом.

"Ничего не сделал как был пусть гуляет", "Те же грабли", "Уже был", "Я против", "А кто его выберет?", "Пусть позорится дальше", — пишут противники Порошенко.

Однако некоторые (таких комментариев меньше) не против, чтобы пятый президент снова возглавил Украину. Они усматривают в этом шанс, что ситуация изменится к лучшему.

"Хорошее намерение! Человек, которого уважает мир! Дипломат, политик, патриот. Тот, кому не какая разница в отношении украинского языка, культуры, церкви. Разумно мыслит и помогает там где нужно", "И правильно, надо как-то разруливать сегодняшнюю ситуацию", "Правильно сделает", – пишут такие украинцы.

Есть также мнение, что следующим президентом должен быть военный. Такие люди оставляют комментарии типа: "Следующим президентом будет военный. Я даже догадываюсь кто это может быть, если мы доживем или выживем", "Следующим будет Залужный", "У власти должны быть те люди, которые с оружием защищают Украину".

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-10 декабря 2023 года. Он показал, что уровень доверия украинцев к Порошенко — 27%. Стоит отметить, что в сравнении с 2022 годом ему стали доверять больше — тогда был показатель 16%. А вот лидер доверия украинцев, действующий президент Владимир Зеленский, наоборот, теряет доверие граждан.