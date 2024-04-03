Побежали в банки и забрали миллиарды: в оппозиции раскритиковали мобилизационный законопроект

Законопроект еще не принят, а уже навредил государству

Законопроект об усилении мобилизации № 10449, принятый Верховной Радой еще только в первом чтении, уже успел существенно навредить финансовой системе Украины. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат, эксспикер парламента Дмитрий Разумков.

По словам политика, все дело в норме, касающейся блокировки банковских счетов граждан.

"Законопроект еще не принят, а уже навредил государству: из финансового сектора люди вывели 27,4 млрд гривен только за январь (имеется в виду снятие наличных и депозитов населением с банковских счетов. — Ред. ). Это больший удар для финансовой системы, чем нанесла Россия в начале широкомасштабного вторжения", — отметил Разумков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение минимального возраста для мобилизации мужчин.

Первую часть большого интервью с Дмитрием Разумковым читайте на сайте "Телеграф" в четверг, 4 апреля.