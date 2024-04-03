Побігли в банки і забрали мільярди: в опозиції розкритикували мобілізаційний законопроект

Законопроект ще не прийнятий, а вже нашкодив державі

Законопроект про посилення мобілізації № 10449, який Верховна Рада прийняла ще тільки в першому читанні, вже встиг суттєво нашкодити фінансовій системі України. Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат, ексспікер парламенту Дмитро Разумков.

За словами політика, вся справа у нормі, яка стосувалася блокування банківських рахунків громадян.

"Законопроект ще не прийнятий, а вже зашкодив державі: з фінансового сектору люди вивели 27,4 млрд гривень лише за січень (мається на увазі зняття готівки і депозитів населенням з банківських рахунків. — Ред.). Це більший удар для фінансової системи, аніж завдала Росія на початку широкомасштабного вторгнення", — зазначив Разумков.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків.

Першу частину великого інтерв’ю з Дмитром Разумковим читайте на сайті "Телеграф" у четвер, 4 квітня.