В Украину движется новое облако песка из Сахары: когда украинцев накроет снова песчаная буря

Погода ухудшится в ближайшие дни

Украину накроет еще одна волна песчаной бури из Сахары. Произойдет это на выходных 6-7 апреля.

Об этом сообщает BFMTV. Сначала песок накроет Францию, а затем доберется и в Польшу с частью Украины.

Песок принесут мощные горячие ветра, которые будут дуть с юга от Сахары. Кроме того, роль "теплового насоса" будет играть впадина в Атлантике. Поэтому песок из Сахары придет во Францию вместе с потеплением.

"При таком динамичном южном потоке, идущем прямо из Африки, возвращение песка во французское небо кажется неизбежным", — объясняет метеоролог BFMTV Гийом Сеше.

Днем 6-7 апреля прогнозируются значительные концентрации песка в воздухе, аналогичные тем, которые наблюдались на юго-востоке страны на прошлой неделе. Но на этот раз песчаная буря накроет большую часть территории.

По словам французского метеоролога, в зависимости от погоды дня песок в небе и отложения, например, на автомобилях, могут быть более или менее заметными.

Что касается Украины, то песчаная буря накроет северо-западные регионы 7 апреля. В том числе, приготовиться стоит и жителям Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину может вернуться снег в апреле. Во все регионы страны придет похолодание, а в отдельных областях возможны осадки в виде мокрого снега.