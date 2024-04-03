В Україну рухається нова хмара піску із Сахари: коли українців накриє знову піщана буря

Погода погіршиться найближчими днями

Україну накриє ще одна хвиля піщаної бурі із Сахари. Станеться це у вихідні 6-7 квітня.

Про це повідомляє BFMTV. Спочатку пісок накриє Францію, а потім дістанеться й Польщі з частиною України.

Пісок принесуть потужні гарячі вітри, які дутимуть із півдня від Сахари. Крім того, роль "теплового насоса" гратиме западина в Атлантиці. Тому пісок із Сахари прийде до Франції разом із потеплінням.

"При такому динамічному південному потоці, що йде прямо з Африки, повернення піску до французького неба здається неминучим", — пояснює метеоролог BFMTV Гійом Сеше.

Вдень 6-7 квітня прогнозуються значні концентрації піску у повітрі, аналогічні тим, що спостерігалися на південному сході країни минулого тижня. Але цього разу піщана буря накриє більшу частину території.

За словами французького метеоролога, залежно від погоди дня пісок у небі та відкладення, наприклад, на автомобілях, можуть бути більш менш помітними.

Щодо України, то піщана буря накриє північно-західні регіони 7 квітня. У тому числі, варто приготуватися і жителям Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до України може повернутися сніг у квітні. У всі регіони країни настане похолодання, а в окремих областях можливі опади у вигляді мокрого снігу.