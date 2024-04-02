Привет от Сахары: песчаная буря накрыла Киев и некоторые регионы (эффектные видео)

Синоптики предупреждали об этом явлении несколько дней назад

В Сети появились видеоролики, на которых отчетливо видны последствия песчаной бури из Сахары, накрывшей Киев, Одесскую, Винницкую, Днепровскую и другие области Украины. Ветер настолько сильный, что людям тяжело дышать.

"Телеграф" собрал все, что известно о пылевой буре, внешне напоминающей туман. Мелкодисперсная пыль, которую фиксировали в Украине еще с воскресенья, уже 1 апреля вызвала запыленность в столице и других областях. Во вторник началась настоящая буря.

Песчаная буря 2 апреля накрыла Киев и несколько областей

Песчаная буря в Киеве

Ветер в столице настолько сильный, что валит деревья и вырывает их с корнями. На одном из опубликованных видео видно, как порывы срывают крышу жилого дома. Из-за пылевой бури усложнена видимость на дороге. На видео также попал момент, где сильный ветер почти сдувает автомобили.

Пыль из Сахары дошла до других областей

Мелкодисперсная пыль дошла до центральных областей только 2 апреля, хотя на западе Украины ее впервые заметили еще 31 марта. Из-за пылевого облака снизилась видимость на дороге. Сильный ветер разбрасывает пыль, из-за чего воздух загрязнен и тяжело дышать.

Пылевая буря добралась и до Днепровщины. В Кривом Роге настолько сильный ветер, что сносит крыши МАФов. Этот момент попал на видео.

В Виннице сильный ветер ломает деревья. Одна из веток упала на автомобиль и разбила лобовое стекло.

Напомним, что пыль из Сахары пришла в Украину с юго-запада. Воздушные массы африканского происхождения привели к повышению температуры. Поэтому последние дни марта и начало апреля были аномально теплыми.

По прогнозам синоптиков, качество воздуха улучшится через несколько дней. Почти по всей стране 3-4 апреля пройдут дожди и сменится воздушная масса.

"Телеграф" ранее писал об опасности пыли для людей. Чтобы уменьшить риски, следует закрыть окна, отказаться от прогулок на улице и включить приборы для очистки воздуха в доме. Также рекомендуется больше употреблять воды.