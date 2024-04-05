Сервисы ПриватБанка будут временно не работать: что известно

Планируются регламентные работы

В ночь напротив 6 апреля сервисы приложения "Приват24" от ПриватБанка определенное время будут недоступны. В компании будут проводить регламентные работы.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка. Это касается и работы банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

"В период проведения работ 6 апреля с 00:05 и до 07:05 утра , банк временно приостановит проведение операций с карточками", — говорится в сообщении.

Отмечено, что будут проводиться плановые регламентные работы процессингового центра. Они должны увеличить мощности и безопасность обработки, растущих объемов операций с платежными картами. Также ПриватБанк сообщает, что почти все технические работы стараются проводить в ночное время.

"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — говорится на сайте.

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