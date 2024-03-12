В работе Telegram масштабный сбой, проблемы есть и в Украине: что известно

Некоторые функции не работают корректно

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, проблемы есть и в Украине. Пользователи жалуются, что слишком медленно работает поиск, плохо прогружаются чат-боты, а сообщения отправляются с запозданием.

По состоянию на 16:40 сервис Downdetector заявляет об отсутствии текущих проблем в мессенджере. При этом на графике видно рост количества запросов около 16:00 и указано, что за последние 24 часа фиксировались сбои.

"Отчеты пользователей указывают на отсутствие текущих проблем в Telegram", — говорится на сайте Downdetector.

"Телеграм" медленно работает в Украине

Отметим, проблемы с мессенджером есть не только в Украине, но и других странах. Столкнулись с ними и граждане страны-террористки РФ. Пользователи жаловались 12 марта, что не могут войти в приложение. Интересно, что днем ранее в России произошел массовый сбой цифровых систем. Была нарушена работа Казанского метро, не везде принимали к оплате банковские карточки.

Напомним, что последний массовый сбой работы "Телеграма" в Украине фиксировался 18 февраля. Программа плохо грузилась на компьютерах, не работало приложение. Но технические неисправности быстро починили. После масштабного сбоя вышло обновление для Telegram. Но связано ли оно с поломкой — неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал о прекращении работы домена UKR.NET. Оказалось, что причиной тому стала блокировка компанией-регистратором.