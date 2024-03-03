В "Монобанке" произошел новый масштабный сбой: что известно
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Специалисты уже занимаются решением проблемы
В популярном украинском приложении интернет-банкинга Monobank снова произошел масштабный сбой. При этом у некоторых программа продолжает нормально работать.
О неполадках в работе сообщил соснователь Monobank Олег Гороховский. Он заявил о "техническом сбое". Впрочем, специалисты уже занимаются решением проблемы.
"У нас технический сбой. Чиним. Извините", — говорит он.
Стоит отметить, что последствия сбоя пока заметны не у всех. Однако некоторые сообщают о невозможности войти в приложение.
Другие зайти в него могут, но видят сообщение о неполадках.
Напомним, что в конце 2023-го года на "Монобанк" была проведена массированная DDos-атака. Впрочем, приложение удалось быстро "отбить".
Ранее мы писали о том, что клиент "Монобанк" сделал сотрудникам необычный подарок. Фото Гороховского вызвало восторг в сети.
Также мы сообщали о том, что в России из-за масштабного интернет-сбоя не работали WhatsApp, Viber,Telegram и мобильные операторы.