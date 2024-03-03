В "Монобанке" произошел новый масштабный сбой: что известно

Специалисты уже занимаются решением проблемы

В популярном украинском приложении интернет-банкинга Monobank снова произошел масштабный сбой. При этом у некоторых программа продолжает нормально работать.

О неполадках в работе сообщил соснователь Monobank Олег Гороховский. Он заявил о "техническом сбое". Впрочем, специалисты уже занимаются решением проблемы.

"У нас технический сбой. Чиним. Извините", — говорит он.

Стоит отметить, что последствия сбоя пока заметны не у всех. Однако некоторые сообщают о невозможности войти в приложение.

Другие зайти в него могут, но видят сообщение о неполадках.

Напомним, что в конце 2023-го года на "Монобанк" была проведена массированная DDos-атака. Впрочем, приложение удалось быстро "отбить".

Ранее мы писали о том, что клиент "Монобанк" сделал сотрудникам необычный подарок. Фото Гороховского вызвало восторг в сети.

Также мы сообщали о том, что в России из-за масштабного интернет-сбоя не работали WhatsApp, Viber,Telegram и мобильные операторы.